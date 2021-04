Corpse Factory: nuova visual novel annunciata per Nintendo Switch e PC

Il developer australiano River Crow Studio ha annunciato con un trailer (che trovate in calce all’articolo) Corpse Factory, nuova visual novel in arrivo nel gennaio 2022 su Nintendo Switch e PC. Si tratta di un thriller psicologico, di cui è già disponibile una demo per la versione PC su Steam. Di seguito vi riportiamo la panoramica ufficiale del gioco.

TOKYO, 20XX : Sussurri e voci si stanno diffondendo per le strade della Tokyo metropolitana a macchia d’olio. I mormorii di un bizzarro sito web hanno iniziato a suscitare l’interesse di alcune poche persone, persone disposte a correre rischi estremi per soddisfare i loro desideri più oscuri.

Il sito web di Corpse Girl consente presumibilmente ai suoi utenti di richiedere la morte di qualcuno che conoscono. Tutto ciò che serve è una foto della vittima proposta. Una volta caricata un’immagine, il sito web promette di spegnere l’anima della vittima nel giro di pochi giorni.

Eppure… Quando le persone iniziano a morire in modi strani in tutta la città, il sito web torna immediatamente alla ribalta. Tutte le recenti vittime sono state trovate in possesso di strane foto – foto dei loro stessi cadaveri, ricevute solo poche ore prima di morire…

Corpse Factory è una visual novel guidata dalla pura suspense. È in parte un horror e in parte un thriller psicologico. La storia è raccontata in modo lineare, con alcune scelte chiave da fare lungo il percorso e che influenzeranno la fine del gioco.

Corpse Factory è una visual novel guidata dalla pura suspense. È in parte un horror e in parte un thriller psicologico. La storia è raccontata in modo lineare, con alcune scelte chiave da fare lungo il percorso e che influenzeranno la fine del gioco.