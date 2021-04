Yoko Taro ha delle difficoltà con il suo prossimo gioco

La pubblicazione di NieR Replicant per PlayStation 4, PC e Xbox One non ha fermato Yoko Taro, uno dei creative director più esuberanti dell’industria dal rilasciare ulteriori dichiarazioni sopra le righe. Non per un prodotto già uscito ma per il suo prossimo videogioco, ancora avvolto nel mistero.

Le parole di Yoko Taro sono arrivate durante un live stream dedicato a NieR Replican. Il creative director ha parlato del suo prossimo gioco, anticipando che si tratta di qualcosa di completamente diverso da ciò che è stato visto in passato. C’è solo un piccolissimo problema: non sa come venderlo e neanche come presentarlo.

Ho creato questo gioco, decisamente inusuale. Ho creato qualcosa di misterioso e non ho la più pallida idea di come spiegarlo o venderlo.



Sicuramente lo sviluppatore sa come aumentare l’hype. E d’altronde se è riuscito nell’impresa di rivitalizzare la serie di NieR, lanciando prima un seguito e poi una remastered in un’epoca in cui i videogiochi hanno una durata molto breve per i dati di vendita, sicuramente siamo molto curiosi di scoprire a cosa stia lavorando. Certo, conoscendo i tempi di sviluppo piuttosto lunghi ci vorrà ancora un po’ prima di poterne sapere qualcosa in più ma spesso il piacere vale l’attesa, non trovate?