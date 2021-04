L’impatto di Twitch sul gaming online

La nascita di Twitch è stata una delle novità tecnologiche e digitali più importanti degli ultimi anni. La piattaforma di live-streaming digitale caratterizzata dalle scritte violacee si è espansa in maniera incontrastata durante l’ultimo anno e mezzo: lo stravolgimento delle abitudini e dei ritmi di vita di milioni, se non miliardi, di persone, ha portato una larghissima fetta della popolazione a passare molto più tempo in casa e a lavorare da remoto. Questo totale cambiamento ha avuto l’effetto di poter sperimentare delle determinate attività, che prima si potevano esperire fisicamente (il lavoro, una chiacchierata con gli amici, una partita di poker), soltanto a distanza: Twitch si è inserito prepotentemente in questa dialettica, con numeri da capogiro.

Tantissime persone hanno dovuto modificare la forma con cui praticare i propri hobby. Questo cambiamento ha portato, ad esempio, a una forte crescita dell’utilizzo delle piattaforme di casinò e gioco online come William Hill Vegas, che non a caso ha sempre più implementato delle modalità di pagamento online di modo da rendere sempre più facile e fruibile il gioco da casa. Sul versante della proliferazione e della crescita dei videogiochi live-streaming online, invece, è Twitch ad aver occupato l’intero panorama digitale. Nato già nel 2011 e passato sotto il controllo di Amazon nel 2014, per un miliardo di dollari, questa piattaforma video è principalmente arrivata sulle prime pagine dei giornali e nell’attenzione comune per il poter “streammare” (gergo tecnico che sta per “condividere il video”) il videogioco a cui una persona sta giocando dalla propria abitazione, permettendo così di far arrivare le proprie performance a milioni di persone.

Nell’ultimo anno e mezzo il ruolo di Twitch si è però esteso. Dall’essere fortemente focalizzato sugli eSport, Twitch ha iniziato a includere tante altre categorie: persone che condividono ricette di cucina, esperienze di viaggi, conduttori che realizzano podcast e talk show di ogni tipo. Ogni genere di programma è facilitato dalla grande semplicità con cui Twitch permette l’interazione tra gli host di un canale e gli utenti fruitori: la chat in tempo reale permette infatti una connessione immediata tra i due schermi, andando a realizzare così un’esperienza perfettamente interattiva.

Gli abbonamenti a pagamento, meccanismo con cui è costruito a Twitch a differenza della pubblicità su cui è incentrata una piattaforma come YouTube, permette ai giocatori dei videogiochi eSport di riuscire a guadagnare cifre che sfiorano le centinaia di migliaia di dollari al mese. Un po’ di numeri? Nel gennaio 2021 sulla piattaforma sono state registrate 2 miliardi di ore di video, realizzate da 10 milioni di streamer. Con il gaming a fare da padrone della piattaforma, nonostante la recente estensione anche ad altri ambiti, si capisce come Twitch sia il leader mondiale nella condivisione live-streaming di videogiochi ed eSport. La peculiarità della piattaforma sta nel fidelizzare e riuscire ad appassionare costantemente un consumatore molto più che le altre piattaforme di live-streaming online, con un incredibile tasso di popolazione attiva del 63%, numeri assai più alti di quelli registrati dagli altri competitor.

Le sessioni di videogiochi fatte da videogiocatori professionisti o amatoriali, con relativi talk show connessi, rimangono il principale mercato su cui si basa il successo di Twitch, che ha permesso la proliferazione in tutto il globo di un mondo così avanguardistico come quello degli eSport. Allo stesso tempo, il recente successo della piattaforma è dovuto anche al suo sapiente riciclarsi in altri ambiti, accogliendo personalità e consumatori di ogni tipo sulla propria piattaforma. Twitch è indubbiamente uno dei protagonisti digitali degli ultimi anni, e data la forte accelerazione digitale a cui è stato soggetto il mondo occidentale negli ultimi diciotto mesi il suo successo potrebbe durare assai a lungo.