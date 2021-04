Dark Envoy: pubblicato un nuovo story trailer

Dark Envoy parla di due fratelli, Malakai e Kaela, figli di rifugiati di guerra, che devono combattere per sopravvivere al caos della guerra. La storia è raccontata in modo non lineare e il combattimento a squadre consente ai giocatori di utilizzare intelligentemente magia e tecnologia per abbattere i nemici. Lo sviluppatore indipendente Event Horizon ha appena pubblicato uscito un nuovo trailer per Dark Envoy. Il video offre uno sguardo approfondito alla storia dei due fratelli protagonisti del gioco di ruolo fantascientifico che devono combattere ogni giorno in un pericoloso mondo magico e pieno di mana.

Mentre Dark Envoy probabilmente non uscirà su PC e console fino al prossimo anno, a causa di alcuni problemi, lo sviluppatore Event Horizon cerca di creare maggiore interesse per il titolo con questo nuovo story trailer. C’è molto da disfare nel video di un minuto e quindici secondi, poiché è pieno di dettagli narrativi e gameplay. La storia di Dark Envoy si mescola al suo gameplay, poiché la narrativa del protagonista con i due fratelli è abbinata alla sua modalità cooperativa per due giocatori. Nelle scene del filmato o durante il gameplay il duo di fratelli combatte fianco a fianco e mostra le abilità magiche che si attivano solo quando sono vicini.

Con il decollo di giochi di avventura cooperativi per due giocatori come il ben accolto It Takes Two, Dark Envoy ha l’opportunità di essere speciale per i giocatori che cercano un titolo multi player diverso dal solito. Il gioco può, ovviamente, essere giocato anche in single player, ma il trailer fa un buon lavoro nel mostrare come la storia stessa si lega all’idea dei due personaggi che lavorano l’uno con l’altro. Dark Envoy è previsto per il 2022 per PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e Xbox Series S.