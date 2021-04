PlayStation 5: disponibile un nuovo update

Nella notte italiana Sony ha deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento per PlayStation 5. A differenza però dell’update di aprile, di cui vi avevamo parlato a questo indirizzo, il nuovo aggiornamento non implementa assolutamente niente di straordinario ma va piuttosto a rifinire qualche feature nascosta e molto più utile agli sviluppatori che agli utenti.

Come specificato da chi si è preoccupato di scavare a fondo nei dettagli dell’update, il nuovo aggiornamento si limita semplicemente a migliorare le feature HDR. Un aggiornamento dunque di rilevanza minima per l’utente comune ma comunque necessario per continuare a godere di tutte le feature della console e soprattutto dell’online. Una piccola nota: il peso dell’aggiornamento è di circa 1GB (per l’esattezza 902MB). Se avete dunque in programma di passare la serata online vi conviene scaricarlo il prima possibile.

Pur con un supporto adeguato, la nuova console di casa Sony resta introvabile ai più. Il colosso giapponese dovrebbe aumentare la produzione nei prossimi mesi ma la domanda continua ad essere decisamente forte. Voi siete tra i fortunati che sono riusciti a portarsi a casa la next gen oppure state ancora aspetto di trovarla nei negozi, fisici e online? Fateci sapere la vostra situazione con un commento alla notizia.