Genshin Impact: rivelato il nuovo boss di Inazuma, rumor

La popolarità di Genshin Impact è aumentata enormemente negli ultimi mesi e il gioco non mostra segni di rallentamento in questo periodo. Inoltre miHoYo è pronta per pubblicare la versione 1.5 il 28 aprile che introdurrà la nuova versione per PS5 del gioco e due nuovi personaggi Eula e Yanfei. Gli ultimi rumors, del leaker Lumie, di Genshin Impact hanno rivelato che un nuovo boss sta arrivando nel gioco. Questo nemico di Inazuma si chiama Maguu Kenki, e permette ai giocatori di ottenere build per Kazuha. I giocatori dovranno diffidare i di questo boss affrontandolo con la spada e con potenti attacchi elementali mentre arrivano a Inazuma.

L’arrivo di Inazuma è ancora incerto, ma i giocatori imparano ogni giorno di più su questa nuova regione. Man mano che vengono rilasciati altri rumors su Genshin Impact, vengono scoperti nuovi pezzi sulla storia del gioco e sul suo e gameplay.

Sconfiggendo Maguu Kenki i Travelers possono ottenere degli oggetti di cui avranno bisogno per far ascendere Kazuha, poiché il nuovo spadaccino Anemo a 5 stelle utilizza queste pietre elementali per la sua Ascensione. Con l’arrivo di una nuova regione, i giocatori dovranno abituarsi a raccogliere nuove risorse e materiali dai boss per i loro nuovi personaggi. Il Maguu Kenki potrebbe anche avere legami con Inazuma Bakufu, che è guidato dall’Electro Archon Baal. I Travelers che sconfiggono il Maguu Kenki possono provocare l’ira del potente dio di Inazuma, e questa potrebbe essere la prima opportunità per i Travelers di confrontarsi con il nuovo Archon.

È interessante notare che anche personaggi come Ayaka hanno già fatto riferimento al Bakufu, il che significa che probabilmente giocherà un ruolo importante nella storia di Inazuma. Non si sa molto altro su questo nuovo boss, ma questi legami saranno sicuramente spiegati successivamente. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC e mobile. Una versione per PlayStation 5 sarà disponibile dal 28 aprile, insieme al nuovo aggiornamento 1.5. Una versione per Nintendo Switch è in fase disviluppo.