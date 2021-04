Elyon: nuove informazioni sul titolo MMORPG

I sviluppatori di Elyon ha risposto ad alcune domande sul Subreddit del titolo, annunciando alcune informazioni importanti. Il team, infatti, ha toccato argomenti che vanno dall’uscita in gioco in Russia, all’arena PVP nel MMORPG.

Una delle domande più interessanti aveva a che fare con il meta, in quanto attualmente il titolo è già stato rilasciato in versione coreana. Tuttavia, Elyon ha avuto un interesse minore per il meta nella versione coreana, cosa che il team ammette che progettarla in questo modo è stato un errore:

Ci siamo resi conto che si trattava di un errore, quindi d’ora in poi non abbiamo più intenzione di cambiare drasticamente il meta e concentrarci maggiormente sull’attuale bilanciamento del gioco da una prospettiva a lungo termine. Inoltre, applicheremo modifiche al bilanciamento aggiungendo contenuti aggiuntivi invece di applicare semplicemente nuove patch.



Il team ha affermato che il PvP arriverà a coinvolgere oltre 200 giocatori, mentre il PvE sarà costituito da dungeon di cinque giocatori.

Tuttavia ricordiamo che la prima closed beta occidentale di Elyon avverrà dal 6 al 10 maggio con l’uscita del titolo in occidente previsto per la seconda meta del 2021.