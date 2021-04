Fortnite: nuovo aggiornamento 16.30

Fortnite, che è attualmente nella nuova stagione del secondo capitolo, ha fornito ai fan molti cambiamenti quando è uscita la sesta stagione, con l’aggiunta di nuove skin e nuove armi.

Ricordiamo che quando esce una nuova stagione, c’è sempre un grande aggiornamento per poi correggere eventuali bug e possibilmente cambiare il bilanciamento delle armi. Prima di questo aggiornamento, c’erano problemi che facevano apparire effetti di storm al di fuori della tempesta stessa.

Oltre a questo problema, c’era la possibilità che ad alcuni giocatori ricevevano una missione da Jonesy The First non garantendo nessuna ricompensa. Oltre ad essere risolti moltissimi bug relativi al gioco.

Tuttavia l’uscita di questo aggiornamento 16.30 ha avuto qualche problema che sono emersi su Nintendo Switch e Epic Games sta indagando su questo.

In ogni caso i giocatori di Fortnite stanno aspettando l’aggiunta di Neymar Jr. sbloccabile attraverso numerose sfide con l’aggiornamento di domani del personaggio segreto.

We are investigating the login issues on Nintendo Switch, where players are stuck on "You do not have the permission to play Fortnite" message.

We will update you when the issue is resolved. pic.twitter.com/GStFRzWffB

— Fortnite Status (@FortniteStatus) April 27, 2021