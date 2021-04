FIFA 21: ecco le dichiarazioni di Electronic Arts legate alle Loot Box

Ed eccoci qua nuovamente a parlare nuovamente all’argomento delle loot box in FIFA 21, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Nonostante ve ne abbiamo già parlato in un’apposita news, Electronic Arts ha voluto esprimere qualche parola in merito alla situazione insieme ovviamente ad una delle modalità di punta online della produzione calcistica, ossia FIFA Ultimate Team.

Ecco le dichiarazioni di Electronic Arts:

Creiamo giochi per essere divertenti e piacevoli per un grande pubblico globale. FIFA è uno dei giochi più grandi del mondo con una comunità incredibilmente vivace e impegnata. FIFA Ultimate Team (FUT) fa parte dei nostri giochi FIFA da più di un decennio. Decine di milioni di fan appassionati da tutte le parti del mondo amano l’esperienza, la connessione con lo sport del mondo reale e il divertimento e l’eccitazione della competizione che offre.

Cerchiamo ogni giorno di fornire ai giocatori scelte di contenuto che alimentino la loro eccitazione e la connessione con lo sport e i loro amici. Ecco perché siamo così delusi da un recente servizio dei media su FUT che ha ignorato informazioni importanti e il contesto, con il risultato di una storia sensazionalizzata con un travisamento dei fatti. Siamo anche fermamente in disaccordo sul fatto che FIFA o uno qualsiasi dei nostri giochi coinvolga il gioco d’azzardo. Le autorità di regolamentazione in diversi paesi del mondo hanno dichiarato pubblicamente che, in assenza di un metodo di pagamento, le loot box non costituiscono un gioco d’azzardo. Facciamo molta attenzione a garantire che i nostri giochi siano giocati come progettato, anche prendendo provvedimenti contro coloro che violano le nostre regole contro il commercio al di fuori del gioco. Non crediamo che ci sia merito in nessuna delle recenti controversie presentate negli Stati Uniti o in Canada e siamo fiduciosi che i tribunali saranno d’accordo. Recentemente, un giudice della Corte Federale degli Stati Uniti ha respinto un caso correlato notando che “la mancanza di qualsiasi valore trasferibile nel mondo reale agli oggetti li porta al di fuori” delle leggi sul gioco d’azzardo. Quindi ancora una volta, supportati da tutte queste prospettive delle autorità, non crediamo che nessun aspetto dei giochi EA costituisca gioco d’azzardo. Speriamo di vedere questi fatti rappresentati più accuratamente in futuro. Nel frattempo, continuiamo a lavorare ogni giorno per garantire ai nostri giocatori di FIFA Ultimate Team la migliore esperienza possibile nel gioco che amano.

Insomma, secondo quanto dichiarato da Electronic Arts, loro non vogliono invitare i giocatori a spendere forzatamente per riuscire ad ottenere qualche giocatore in FIFA 21 Ultimate Team.