Street Fighter: Yoshinori Ono saluta Capcom per Delightworks

La scorsa estate vi avevamo fatto sapere dell’addio a Capcom di Yoshinori Ono, direttore esecutivo di Street Fighter che era in Capcom da quasi 30 anni.

Ono, che ha lavorato alla serie Street Fighter dal 1998 e che ha ha guidato la rinascita con il lancio di Street Fighter 4, ha fatto sapere che, dal 1° maggio, lascerà Capcom per lavorare con Delightworks.

Delightworks è lo studio di sviluppo di Fate / Grand Order su dispositivo mobile e che pubblicherà Melty Blood: Type Lumina, un picchiaduro 2D annunciato recentemente che si svolge nel mondo di “Tsukihime”. Ono si unisce a Delightworks come nuovo presidente e COO.

Qui sotto potete leggere il tweet di Ono, in cui dice:

“Dal primo maggio mi trasferirò da Capcom ad un altra compagnia. Andrà a lavorare in uno studio un po’ differente rispetto a quello a cui sono abituato. Guarderò anche allo sviluppo da una prospettiva diversa rispetto al passato.”

Dear FGC, World Warriors.

On May 1st, I will be moving from Capcom to another company.

I'm going to be working at a studio that is a little different from the one I'm used to.

I'm also going to be looking at development from a different perspective than in the past. pic.twitter.com/Hch7kkGZA0

— Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) April 27, 2021