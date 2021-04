King of Seas: disponibili i preorder e le demo su console

King of Seas sarà lanciato il 25 maggio e gli sviluppatori 3DClouds e l’etichetta globale di giochi indipendenti Team17, sono entusiasti di annunciare che i pre-ordini per le versioni Nintendo Switch (tramite il Nintendo eShop EU e US) e Xbox One (tramite il Microsoft Store) saranno attivi da oggi. I fan di Nintendo e Xbox potranno inoltre provare personalmente King of Seas scaricando le nuovissime demo per Nintendo Switch e Xbox One, disponibili da oggi nel Nintendo eShop e nell’Xbox Store, oltre che su PC tramite Steam.

Questa avventura marinara ricca d’azione salperà il 25 maggio per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Insieme alle demo per Nintendo Switch e Xbox One, anche i giocatori PC possono andare testa a testa con temibili pirati scaricando la demo tramite la pagina Steam.

King of Seas è un gioco di ruolo d’azione ambientato in un mortale mondo piratesco generato proceduralmente. In una trama feroce, combatterai per riconquistare ciò che ti è stato tolto e intraprenderai un’avventura epica in un mondo fantastico, pieno di battaglie, isole perdute e tesori. Un universo pieno di personaggi incredibili e missioni mozzafiato ti terrà ancorato mentre ti sforzi di diventare il re di tutti i pirati.