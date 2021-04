Swords of Legends Online: nuovissimo trailer disponibile

L’editore Gameforge e Wangyuan Shengtang hanno pubblicato un nuovo trailer con nuove informazioni su Swords of Legends Online, descrivendo in dettaglio la storia e il mondo MMORPG in arrivo quest’estate.

Puoi controllare il trailer qui sotto insieme ad un annuncio importante da Gameforce. Nel caso te lo fossi perso, puoi controllare le informazioni dell’annuncio del titolo.

Vivi in ​​prima persona il meraviglioso spettacolo di un mondo ispirato all’antica leggenda cinese per la prima volta in Occidente in Swords of Legends Online, in arrivo in Europa, Nord e America Latina grazie all’ editore di MMO Gameforge e agli sviluppatori Wangyuan Shengtang e Aurogon. Nel nuovo video di oggi, i giocatori potranno dare uno sguardo al mondo affascinante e alla storia avvincente dietro le immagini mozzafiato e gli avvincenti combattimenti. La guerra tra la luce e l’oscurità infuria e solo gli eroi più coraggiosi possono risvegliare le leggendarie spade e sconfiggere il male che macchia la terra!