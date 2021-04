InXile Entertainment rivela che il suo prossimo progetto non verrà rivelato molto presto

InXile Entertainment, conosciuti all’interno dell’industria dei videogiochi per averci regalato opere del calibro di Wasteland e The Bard’s Tale, ha rivelato recentemente alcune informazioni sul suo prossimo progetto RPG, di cui sappiamo veramente poco al momento. Secondo quanto annunciato dal Game Director dello studio, Brian Fargo, quest’ultimo rivela su Twitter come sia felice dell’idea per la grafica, design e scrittura della nuova IP.

Però, ha nuovamente aggiunto che l’opera non verrà rivelata molto presto, secondo quanto rivelato da Fargo, quindi i giocatori per vedere qualche materiale legato a questo nuovo progetto dovranno aspettare parecchio tempo. Detto ciò, crediamo che l’opera non verrà presentata all’E3 o gamescom, ma aspettiamo ulteriori dettagli in merito da InXile Entertainment nei mesi a venire.

I know that teasing is cruel but I am so excited about the visuals, design and writing for our next big game.

Unfortunately you won't see what I see for quite a long time.

— Brian Fargo (@BrianFargo) April 26, 2021