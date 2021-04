Assassin’s Creed Valhalla: nuovo update disponibile per l’arrivo del DLC

Pochi giorni fa, vi abbiamo anticipato riguardo il nuovo DLC che sarà presto disponibile per l’ultima creazione dell’universo di Assassin’s Creed da aprte di Ubisoft. Ciononostante, prima dell’arrivo del nuovo contenuto aggiuntivo, il colosso francese ha reso disponibile un nuovo update per Assassin’s Creed Valhalla.

Il suddetto aggiornamento, dal peso di 5.5 GB su PS5 e 16 GB su Xbox Series X|S, porta la versione del gioco alla 1.2.1 e, in realtà, è stato pubblicato appositamente per preparare la produzione all’imminente lancio del DLC Wrath of the Druids.

Tra le patch notes, troviamo una serie di migliorie al prodotto e non solo: possiamo infatti contare anche l’aggiunta di ben tre nuove abilità. Cold Rage, Eye of the North e Intense Rage. Sono inoltre disponibili nuove skin, ovviamente prese dal resto dell’affascinante universo proprietario di Ubisoft. Troveremo disponibili i vestiari di Altair e Bayek.

Mentre qui trovate le intere patch notes complete di tutto, vi ricordiamo che il nuovo DLC, Wrath of the Druids, sarà disponibile a partire dal 13 maggio per tutte le console su cui Assassin’s Creed Valhalla è disponibile.