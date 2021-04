Valorant: gameplay trailer dell’atto III episodio 2

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, Valorant si aggiorna oggi 27 aprile con l’atto III episodio 2 e la patch 2.08 che porta diverse novità all’interno dell’FPS di Riot Games. Per l’occasione è stato pubblicato anche un gameplay trailer, che potete vedere qui sotto e che mostra la nuova mappa (Breeze), il season pass, i gun buddies e non solo.

Di seguito la descrizione delle principali novità in arrivo su Valorant (qui la patch note ufficiale):

Breeze

La mappa è ambientata in un’isola sperduta situata nella parte meridionale del TRIANGOLO DELLE BERMUDE. Offre un ambiente luminoso, divertente e colorato con ampi spazi aperti e opportunità di ingaggi a lunga distanza.

Caratteristiche principali di Breeze

Ingaggi a lunga distanza

Ampi spazi aperti

Passaggi più ampi

Enfasi sul controllo del territorio

Pass Battaglia

Prezzo

1000 VP

Tipi di contenuti inclusi:

Modelli arma, Punti Radianite, accessori arma, carte, spray e titoli

Durata:

Dal 27 aprile al 21 giugno 2021

Alcuni dei contenuti principali:

● Percorso gratuito

Frenzy Onda luminosa e 3 varianti

Accessorio Coniglio fortunato

Spray Astice?

Carta Lignaggio

Carta Pizzata da Paul

● Percorso a pagamento

Phantom Onda luminosa (livello 25)

Vandal Abissi (livello 45)

Canto d’acciaio (arma da mischia)

Carta Ricordi – Parte 1

Carta Lotta con i coltelli

Accessorio Dan il pinguino

Accessorio Fatti trasportare

Accessorio Antichi misteri svelati

Spray Va benissimo anche così

Spray Dan che dabba

Esilio

Impugnate le vestigia della guardia reale esiliata con Esilio. Il lato oscuro di Regale, corrotto, delicato, bellissimo nella sua impurità.

Caratteristiche principali

Modello personalizzato, effetti visivi, audio, varianti, stendardo uccisione ed effetto finale

Armi:

Vandal

Operator

Spectre

Classic

Lama rituale Esilio (arma da mischia)

Informazioni Bundle:

Contiene: Vandal, Operator, Spectre, Classic, lama rituale Esilio (arma da mischia) e un bundle di accessori che comprende una carta, uno spray e un accessorio arma.

Prezzo bundle: 7100 VP

Livelli: