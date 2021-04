Resident Evil Village: gameplay e dettagli per la modalità Mercenari

Non manca ormai molto alla pubblicazione dell’attesissimo titolo targato Capcom, Resident Evil Village. I giocatori PS4 e PS5 hanno già potuto metter le loro mani sulla demo del titolo, mentre soltanto tra una manciata di giorni tutti gli altri utenti potranno provare l’ultima fatica del colosso nipponico.

Intanto però, la stampa internazionale non si ferma, proprio come dimostra IGN, la quale ha avuto l’occasione di provare in anteprima assoluta l’amata modalità extra della serie horror, Mercenari. Tale modalità, badate bene, sarà disponibile per tutti ma ad una condizione: dovrete aver finito il gioco.

Mercenari vedrà i giocatori bloccati in una zona e combattere orde di nemici. L’obiettivo sarà quello di uccidere più nemici possibile per poi procedere nell’area successiva, uccidere ancora e scalare le vette della classifica che sarà disponibile. Tenete ben presente che vi saranno le sfere arancioni, le quali bloccheranno il timer per ben 30 secondi.

All’inizio dello scontro i nemici si troveranno principalmente al livello del giocatore ma, col passare degli stage, quest’ultimo sarà costretto ad adattarsi alla verticalità usata dai mostri, i quali si troveranno su muri e tetti.

Fortunatamente, un minimo di aiuto sarà comunque garantito. Infatti sarà possibile fermarsi dal mercante “di fiducia” per acquistare armi, upgrade, munizioni e consumabili. Avrete inoltre la possibilità di trovare qualche abilità durante i vari playthrough, come quella di muoversi più velocemente con il coltello tra le mani o provocare ingenti danni con una specifica arma.

Con questa piccola overview della modalità Mercenari, vi ricordiamo che Resident Evil Village sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PCe Google Stadia a partire dal 7 maggio. Qualora non l’aveste ancora fatto, andate a leggere il nostro provato!