Earth Defense Force: due riedizioni in arrivo su Nintendo Switch

D3 Publisher e Sandlot hanno annunciato soltanto poche ore fa che due titoli di un’amata saga stanno per arrivare su Nintendo Switch. Le due opere arrivano dalle versioni PS Vita e questi sono Earth Defense Force 2 Invaders from Planet Space e Earth Defense Force 2017.

Il primo sarà disponibile sulla console ibrida nipponica a partire dal 15 luglio, mentre il secondo arriverà nel corso di questo autunno. Purtroppo, entrambi i porting saranno al momento disponibili solo in Giappone.

Stando al producer di D3 Publisher, Nobuyuki Okajima, la compagnia avrebbe voluto iniziare dal porting dell’originale SIMPLE 2000 Series Vol. 31, ma ha purtroppo rinunciato all’impresa per l’elevata difficoltà tecnica.

Qui sotto, infine, potete vedere qualche immagine dei suddetti porting in arrivo della saga di Earth Defense Force, sperando per gli appassionati che vi sia una versione occidentale all’orizzonte, proprio come per World Brothers.