The Suicide Squad: Missione Suicida, nuove foto in rete

Grazie a Total Film, la Warner Bros. Pictures ha diffuso delle nuove foto ufficiali dal prossimo The Suicide Squad: Missione Suicida, in arrivo ad agosto nei cinema e, contemporaneamente, su HBO Max. Le trovate dopo il salto.

Cambio di regia: da David Ayer si passa a James Gunn, già conosciuto in ambito cinecomics per aver lavorato a stretto contatto con i Marvel Studios come regista e sceneggiatore di Guardiani della Galassia ed il suo sequel, Guardiani della Galassia vol.2. Per la DC Comics, invece, propone questa sorta di film a metà strada tra ‘soft-reboot’ e ‘sequel’ che vede partecipare alcuni vecchi volti dell’Universo Cinematografico DC ma anche dei nuovi personaggi in quella che si presenta come un’avventura piena di azione, ironia e violenza in pieno stile-James Gunn.

Margot Robbie guida il cast nei panni di Harley Quinn, affiancata di nuovo da Joel Kinnaman, Jai Courtney e Viola Davis. Tra le new entry troviamo John Cena, Idris Elba, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Michael Rooker, Daniela Melchior, Alice Braga, Pete Davidson, Joaquin Cosio, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Storm Reid, Nathan Fillion, Steve Agee, Flula Borg, Mayling NG, Sean Gunn, Tinashe Kajese-Bolden, Jennifer Holland, Julio Cesar Ruiz e Sylvester Stallone.

The Suicide Squad: Missione Suicida debutterà il prossimo 6 agosto.