Miitopia: demo disponibile sull’eShop

Annunciato lo scorso febbraio durante il ricchissimo Nintendo Direct, Miitopia è un action RPG customizzabile esclusivo per Nintendo Switch, atteso all’uscita per il prossimo 21 maggio 2021. I giocatori potranno utilizzare gli storici Mii in un’avventura divertentissima, nel tentativo di abattere il dominio del Signore Oscuro.

A poco meno di un mese dall’uscita ufficiale del titolo, Nintendo ha inserito sull’eShop una demo di Miitopia che include anche (e soprattutto) l’area di creazione dei propri Mii, che potranno essere personalizzati con parrucche e makeup variegati e divertenti. Gli utenti di Nintendo Switch Online potranno inoltre condividere i propri Mii, scaricare quelli dei propri amici e anche i personaggi del gioco originale, uscito per 3Ds nel 2017 (qui la nostra recensione).

All’interno del gioco i Mii potranno costruire, esattamente come avveniva nel titolo originale, le loro relazioni interpersonali, che potranno influenzare le statistiche e le prestazioni durante i combattimenti combinati. I progressi fatti giocando alla demo potranno inoltre essere importanti sul gioco completo dopo il suo acquisto. Miitopia avrà un costo di 49.99 euro, e uscirà insieme a una nuova, inedita, versione blu di Nintendo Switch Lite.

Siete pronti a questa incredibile avventure RPG da giocare con tutti i vostri amici e i loro bellissimi Mii? Avete già pensato a come personalizzare il vostro avatar per abbattere con stile il Signore Oscuro?