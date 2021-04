Monster Hunter Rise: l’update version 2.0 arriva domani!

Finalmente l’update version 2.0 di Monster Hunter Rise, l’ultimo titolo della serie di maggior successo della storia di Capcom, è pronto ad arrivare, e, a quanto annunciato dal publisher nipponico, sarà proprio domani, il 28 aprile 2021, il giorno propizio per la sua uscita.

Tra le principali novità che arriveranno con questa espansione ci saranno nuovi mostri come Teostra, Kushala, Daora, Chameleos, Apex Diabolos e Apex Rathalos. Ma le novità non finiscono qui. Infatti ci saranno nuovi elementi all’interno della storia, come la possibilità di migliorare il proprio rank come cacciatore al raggiungimento di determinate condizioni e nuovi mostri inizieranno a inserirsi in determinate quest.

Vengono aggiunti anche alcuni elementi di sistema, come nuovi premi Carta Gilda, la possibilità di modificare l’aspetto del cacciatore attraverso i Character Edit Voucher (acquistabili sul Nintendo eShop), e ancora tanto altro. Inoltre l’update sistema una lunga serie di piccoli bug (per una lista dettagliata potete cosultare le patch notes, qui).

Il prossimo update del titolo, il version 3.0, è già in programma alla Capcom, ed è previsto in arrivo per la fine di maggio, pronto ad arricchire Monster Hunter Rise con un nuovo capitolo della storia, inserito dopo la fine, e molti altri mostri. E inoltre Capcom ha in serbo un regalo per i fan più accaniti della serie: tutti gli utenti che hanno dei dati salvati per Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, riceveranno l’armatura del Rider anche su Rise.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise è attualmente disponibile in esclusiva temporale su Nintendo Switch, mentre l’uscita del titolo per PC è prevista per i primi mesi del 2022.