Yashahime Princess Half-Demon: svelata la finestra d’esordio della seconda stagione

La stagione invernale degli anime ha visto la nascita di tante nuove stelle, proprio mentre iniziava il tramonto di un’opera come L’attacco dei giganti. Tra queste si è sicuramente distinta Yashahime Princess Half-Demon, la serie anime sequel del grande successo Inuyasha di Rumiko Takahashi.

Le avventure di Moroha, Towa e Setsuna, le figlie di Inuyasha e di Sesshomaru, hanno saputo appassionare i fan, tanto da far guadagnare alla serie (disponibile su sito di streaming Crunchyroll) la conferma per una seconda stagione. E ora sembra proprio che questa nuova stagione abbia un finestra di lancio ben precisa.

A quanto annunciato attraverso il profilo Twitter ufficiale della serie infatti, la nuova stagione arriverà nell’autunno 2021, il che significa che i nuovi episodi potrebbero arrivare intorno al prossimo ottobre. Non c’è però nessuna data precisa per l’uscita della serie.

Ci sarà tempo dunque per recuperare la serie per chi non abbia ancora avuto modo di vederla. Yashahime Princess Half-Demon è stata sicuramente una sorpresa molto positiva per i fan di Inuyasha, che si sentivano orfani della loro amata serie. L’anime si è guadagnato anche i complimenti della creatrice stessa di Inuyasha, Rumiko Takahashi, che ha anche collaborato alla realizzazione di questo sequel.

Siete pronti al ritorno di Moroha, Towa e Setsuna e per scoprire come continueranno le loro avventure?