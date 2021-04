Overlord: in arrivo un aggiornamento sull’anime

A giudicare dai manga, dagli anime e dalle light novel che spopolano nel paese del Sol Levante, ai giapponesi piace tantissimo immaginare di essere trascinati in un qualche mondo parallelo, meglio se fantasy, meglio ancora se ambientato in un RPG online. Per questo è nato un intero filone noto come isekai, a cui appartengono lavori come Sword Art Online e The Rising of the Shield Hero. Tra le opere più note di questo genere c’è senza dubbio Overlord, la serie di light novel di Kugane Maruyama disegnata da so-bin dove c’è una sola differenza fondamentale: il nostro protagonista trasportato in un mondo fantasy, ne diventa l’onnipotente villain, Ainz Ooal Gown.

L’anime, realizzato da Madhouse Studio, ha fatto il suo debutto nel 2015 ed è proseguito per tre stagioni, arrivando alla sua conclusione nel 2018. Ma sembra proprio che ci sia pronto un grande annuncio, che arriverà durante l’evento previsto per il prossimo 8 maggio 2021. Una novità che ha mandato in fibrillazione tutti i fan della serie, ora divisi tra la speranza di una nuova stagione della serie animata e quella per un nuovo film.

L’evento, annunciato attraverso il canale Twitter ufficiale di Overlord, riunirà per la prima volta dal 2018 le tre voci principali che hanno dato vita alla serie, Satoshi Hino (Naruto Shippuden, Demon Slayer), la voce di Ainz Ooal Gown, Yumi Hara (How Not to Summon a Demon Lord) quella di Albedo e Sumire Uesaka (Goblin Slayer Goblin’s Crown) quella di Shalltear Bloodfallen. Saranno loro a svelare ai fan quali siano i programmi futuri del franchise.

Anche se l’evento verrà trasmesso soltanto in Giappone, aspettatevi presto delle novità su Overlord!