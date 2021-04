My Hero Academia: arrivano novità sul film

Il 2021 si sta sempre di più rivelando l’anno magico di Kohei Horikoshi. L’autore di My Hero Academia ha infatti iniziato l’arco narrativo finale del suo manga, ma nel frattempo ha salutato l’inizio della quinta stagione dell’anime e anche di una mostra celebrativa, organizzata per l’anniversario della serie animata, che sta riscuotendo un successo immenso.

E, dulcis in fundo, nell’estate del 2021, arriverà anche la terza pellicola dedicata al franchise, My Hero Academia Heroes World Mission. E proprio su questo fronte sono arrivate delle buonissime notizie. La pagina ufficiale del film ha infatti annunciato (rilanciata poi da vari profili Twitter) che lo script del lungometraggio è stato completato, accompagnando la news con un’immagine di quello che potrebbe essere il poster.

L’immagine vede protagonisti Deku, Bakugo e Todoroki, che come era stato chiarito fin dall’annuncio del film saranno al centro della pellicola. I tre sono accompagnati da Endeavor e Hawks mentre si paracadutano sull’oceano.

Il terzo film di My Hero Academia non si è ancora svelato troppo, e le poche informazioni che sono state condivise con i fan vengono dalla breve sinossi dell’opera. I nostri eroi in erba saranno impegnati contro un gruppo chiamato Humarize fortemente convinto della Teoria della Singolarità dei Quirk. Contro questi nemici formidabili i pro-heroes formeranno una task force con i ragazzi del liceo Yuei a fare da supporto.

Ma qualcosa andrà storto, e Midoriya finirà al centro di un incidente internazionale che lo renderà un criminale ricercato. Come riuscirà a cavarsela il nostro eroe stavolta? Per scoprirlo bisognerà aspettare almeno il 6 agosto 2021, quando My Hero Academia Heroes World Mission conoscerà la ribalta delle sale cinematografiche giapponesi.