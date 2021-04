My Hero Academia: Horikoshi parla del finale del manga

My Hero Academia è uno dei manga più noti al mondo e tra le punte di diamante di Weekly Shonen Jump, la più nota rivista specializzata del settore. L’opera di Kohei Horikoshi ha raggiunto vette di successo altissime nel corso degli anni, e ha preso recentemente una piega molto più oscura, con i traumatici fatti dell’arco narrativo della Guerra di Liberazione del Paranormale e dell’evasione di All For One dalla prigione del Tartaros.

Da pochi capitoli My Hero Academia ha dato inizio al suo arco narrativo finale, quello che condurrà Deku verso il suo destino, e in una recente intervista, che Horikoshi ha rilasciato a Jump Giga, il discorso non poteva che andare in questa direzione. In questa occasione l’autore ha sorpreso tutti i fan, dichiarando che la sua idea iniziale per la conclusione della serie non è minimamente cambiata.

Nello specifico, alla domanda se sapesse già come My Hero Academia è destinata a finire, Horikoshi ha risposto che conosce il finale della saga da molto, molto tempo:

“Il percorso verso il finale dell’opera è stato più lungo di quanto mi fossi aspettato, ma gli elementi principali a cui avevo pensato già prima di iniziare la serie sono ancora gli stessi”

Commenti che hanno stupito i fan più attenti, soprattutto alla luce di alcune dichiarazioni che il mangaka aveva rilasciato in occasione dell’uscita del secondo film ispirato alla sua opera, My Hero Academia Heroes Rising. In quel caso infatti, parlando dell’epico e visivamente impressionante finale del film, Horikoshi aveva spiegato che era stato ispirato dalla sua idea originale per la conclusione del manga.

Sembra dunque che Horikoshi abbia avuto varie idee diverse per il finale del suo My Hero Academia: quale avrà scelto alla fine? Per scoprirlo, non rimane che continuare a seguire la serie (disponibile settimanalmente anche su Manga Plus). Nel frattempo vi ricordiamo che l’anime, ormai giunto alla sua quinta stagione, sta andando in onda proprio in questo periodo in Giappone, mentre è previsto per il 6 agosto 2021 l’esordio in sala del terzo film, Heroes World Mission.