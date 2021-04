Monster Hunter Rise: distribuite e vendute digitalmente oltre 6 milioni di unità

Si stanno rivelando giornate importanti per Monster Hunter Rise. Dopo il digital event di ieri dedicato all’iconica serie, l’ultimo action RPG di Capcom ha richiamato nuovamente l’attenzione di noi giocatori col superamento di un nuovo traguardo: è stato infatti confermato che le distribuzioni mondiali del gioco e le sue vendite digitali hanno superato in totale la quota di 6 milioni di unità.

Il titolo, uscito in esclusiva su Nintendo Switch lo scorso 26 marzo, ha registrato vendite da record fin dal suo lancio, rimanendo peraltro costantemente in cima alle classifiche di vendita giapponesi, ed ottenendo buoni risultati anche in quelle relative al Regno Unito. Questi dati sono destinati a crescere ancor di più in futuro, specie quando uscirà la versione PC nel 2022.

Oggi è anche il giorno in cui Monster Hunter Rise riceve l’importante aggiornamento (ovviamente gratuito) che porterà il gioco alla versione 2.0, contenente le versioni Apex di Diablos e Rathalos, nonché l’introduzione di armi e armature, nonché di nuovi mostri come l’Elder Dragon Teostra, Kushala Daora e Chameleos. Che aspettate? Che la caccia abbia inizio!