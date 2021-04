Persona 5 Strikers: più di un milione di unità vendute in tutto il mondo

Atlus ha annunciato che le spedizioni totali e le vendite digitali di Persona 5 Strikers hanno superato il milione di unità in tutto il mondo. Il titolo è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 e Switch il 20 febbraio 2020 in Giappone e il 18 giugno 2020 in Asia, seguito da PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 23 febbraio 2021. Le versioni digitali per PlayStation 4 e Switch saranno ancora disponibili a un prezzo scontato del 35% di 6.292 yen in Giappone come parte dei saldi della Golden Week del PlayStation Store e del Nintendo eShop dal 9 maggio al 12 maggio.

L’action RPG Musou di Atlus e Omega Force, è più uno spin-off piuttosto che una voce principale della serie, ma la società si aspettava comunque che vendesse bene. E così è accaduto, poiché la stessa Atlus ha confermato che il gioco ha venduto 1,3 milioni di copie in tutto il mondo. Considerando quanto è stato ben accolto il gioco, non solo dai fan di Musou ma anche dai fan di Persona, non è una sorpresa che il gioco venda bene. Non è nemmeno l’unica versione recente di Atlus che riscuote così tanto successo commerciale, poiché Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster potrebbe non essere ancora uscito in occidente, ma è stato lanciato in Giappone alla fine dell’anno scorso e ha già venduto oltre 250.000 copie. Di seguito una panoramica di Persona 5 Strikers, tramite la pagine di Steam:

Unisciti ai Ladri Fantasma e lotta contro la corruzione che sta invadendo le città del Giappone. Quando si sviluppa una realtà distorta, una vacanza estiva con gli amici più cari prende una svolta imprevista. Svela la verità e riscatta i cuori delle persone imprigionate nel cuore della crisi!



Caratteristiche principali

Entra nell’elegante mondo di Persona in una storia completamente nuova.

Controlla dinamicamente la tua squadra durante combattimenti esplosivi.

Combatti in tutto il Giappone in un viaggio epico.

Persona 5 Strikers è disponibile su PS4, Nintendo Switch e PC.