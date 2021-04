Call of Duty 2021: Activision si aspetta risultati deludenti?

Un nuovo Call of Duty nel 2021 è un po’ il segreto di Pulcinella. Activision ha infatti reso annuale la serie di shooter oramai da diverso tempo e dunque non è una novità vedere ogni anno un nuovo titolo sui vari scaffali (digitali e no) degli store di videogiochi. Quest’anno però potrebbero esserci diversi problemi interni legati allo sviluppo, tanto che da spingere il publisher a far circolare alcune dichiarazioni interne.

Stando a quanto riporta l’insider Tom Henderson, Activision sarebbe al corrente di come lo stato di sviluppo del nuovo Call of Duty sia decisamente indietro e abbastanza problematico. Per questo motivo il publisher avrebbe lanciato una nota interna, dove si aspetta delle performance a livello di vendite inferiori alla media. A corredo del comunicato ci sarebbe inoltre anche una “recovery road map”, volta probabilmente a migliorare il gioco dopo la sua uscita. Se tutto questo venisse confermato, l’intento di Activision sarebbe piuttosto chiaro: lanciare comunque il nuovo titolo per non perdere la finestra di release autunnale ma allo stesso tempo spingere il team di sviluppo a lavorare per offrire in futuro un’esperienza di gioco vicina allo standard.

Allo stato attuale stiamo parlando di un rumor ma l’alta affidabilità di Tom Henderson ci fa pensare che qualcosa sia vero. Il prossimo gioco della popolare serie first person shooter deve essere ancora annunciato ufficialmente ma considerando che difficilmente Activision deciderà di saltare la pubblicazione possiamo aspettarci un reveal completo magari durante il prossimo mese. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli e notizie più affidabili in merito, quindi continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.