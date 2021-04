Microsoft registra una crescita del 50% per il settore gaming nelle entrate trimestrali

Martedì Microsoft ha comunicato i suoi risultati relativi al terzo trimestre finanziario, che si è concluso lo scorso 31 marzo. Con il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S avvenuto a novembre, il fatturato del terzo trimestre dell’azienda ha avuto un aumento del 50% – nel settore gaming – rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso, salendo così a 3,53 miliardi di dollari.

Dando uno sguardo anche agli altri dati, è possibile notare che i contenuti ed i servizi Xbox sono aumentati del 34% grazie a “titoli di terze parti, abbonamenti Xbox Game Pass e titoli proprietari”. I ricavi hardware, d’altro canto, sono aumentati del 232%, “trainati dalla continua domanda di Xbox Series X/S”. Microsoft ha inoltre affermato che i contenuti e le entrate gaming includono anche ZeniMax, che l’azienda ha acquisito a settembre per 7,3 miliardi di dollari.

Stando a Daniel Ahmad, analista senior di Niko Partners, i risultati sono “i migliori Q1 (FY Q3) per la divisione giochi di Microsoft da quando hanno iniziato a battere i numeri circa sei anni fa”. Ahmad ha inoltre osservato che, sebbene i numeri relativi all’hardware siano impressionanti, “i ricavi di contenuti e servizi sono ancora circa l’80% delle entrate totali dei giochi Xbox”.

Dunque, se da una parte Sony e Nintendo puntano molto alla vendita delle loro rispettive console servendosi anche delle esclusive, Microsoft è chiaramente concentrata a far investire noi giocatori nel loro ecosistema, andato definendosi con il Game Pass.

Microsoft reported gaming revenue of $3.53bn for the quarter ending Mar 31, 2021, up 50% YoY.

Xbox content & services revenue up 34% YoY, driven by strong software sales + Game Pass growth

Xbox hardware was up 232% YoY due to Series X | S demand + favorable comp vs last year pic.twitter.com/D8QtQ24Xj5

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 27, 2021