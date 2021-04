Far Cry 6: un video ci mostra il dietro le quinte

Far Cry 6 è ancora lontano dalla release, considerando che Ubisoft dopo il posticipo non ha ancora comunicato una data di uscita. In attesa di notizie più certe in merito a quando potremo vedere il prossimo gioco della serie nei negozi, possiamo goderci un breve filmato dietro le quinte dello sviluppo.

Niente programmazione, niente membri del team che discutono o spiegano il processo di design. Il video è stato infatti pubblicato da Unit Image e si tratta di un backstage del primo (ed unico) trailer di Far Cry 6. Il filmato, che trovate in calce alla notizia, mostra come il team che si è occupato di creare e sviluppare l’unico contributo video disponibile per il nuovo gioco della serie open world. Tra il rendering di Giancarlo Esposito, che interpreta il villain Diego Castillo fino al motion capture, passando per la realizzazione della città, delle forze di polizia e molti altri elementi.

Non ci resta dunque che lasciarvi al filmato, che trovate qui in basso. Vi ricordiamo che eventuali notizie in merito all’uscita del gioco potrebbero arrivare anche durante l’Ubisoft Forward, ovvero l’evento vicino all’E3 2021 del publisher e sviluppatore franco canadese, che svelerà anche la sua line up e i piani per questa nuova generazione di videogiochi. Siete curiosi quanto noi di scoprire cosa hanno in serbo?