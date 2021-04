The Light of the Darkness: il gioco in stile Metroidvania si guadagna un posto nelle NGDC Grand Finals

Il Nordic Game Discovery Contest (NGDC) è online e in corso con la sua quinta stagione, presentando ora la sua ultima qualificazione che è stata vinta in Italia, più precisamente online con la conferenza DStars Connects, da The Light of Darkness.

Il titolo di QUARTOMUNDO mescola la progressione, l’esplorazione e gli aspetti tipici degli RPG di Castelvania con una storia, dialoghi e teorie dei fan che richiamano Legacy of Kain. È un gioco in stile Metroidvania ispirato agli amati classici. Esploreremo le Terre dell’Oblivion, un luogo maledetto tra i mondi della Luce e dell’Oscurità. Giocheremo nei panni del primo e unico essere ibrido in un mondo intriso di una ricca narrazione e di un’intrigante storia originale. A parlare dell’importante traguardo raggiunto di recente è lo stesso CEO di QUARTOMUNDO, Fernando Rabello:

Non potremo essere più felici con Nordic Game per essere stati accettati alla competizione. The Light if the Darkness è in circolazione già da un po’ di tempo adesso, ma dopo aver vinto il NGDC durante il DStars in Italia è come se adesso fossimo per davvero nella mappa dei giochi indie. Abbiamo ricevuto cos’ tanta attenzione, ci stanno accadendo cos’ tante belle cose… Dalla prospettiva di un developer indie l’NGDC è solo una straordinaria iniziativa!



The Light of the Darkness, a cui potete dare uno sguardo nel video gameplay in calce all’articolo, si trova attualmente nella sua fase alpha, ma possiamo già iscriverci per seguirlo oppure aggiungerlo alla lista desideri su Steam per essere così aggiornati quando raggiungerà la versione beta. Il gioco selezionato guadagnerà un posto nelle NGDC Grand Finals dell’edizione di novembre di NG21 a Malmö, in Svezia, oltre ovviamente a premi da Xsolla, Microsoft, WhisperGames and PR specialists Games Branding.