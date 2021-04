Battlefield VI: annunciata la data di rivelazione, rumor

Sebbene da tempo è noto che le società, DICE e la EA hanno annunciato che Battlefield VI, verrà lanciato entro la fine dell’anno, DICE ha già anticipato molte informazioni e ha promesso di rivelarne altre. Mentre i fan stanno aspettando notizie più sostanziali sul nuovo Battlefield, si scopre che in realtà potrebbero non dover aspettare ancora per molto. L’insider del settore Roberto Serrano ha recentemente inviato un tweet che conferma le rivelazioni di EA e DICE sul nuovo gioco. Maggiori informazioni, secondo l’insider, arrivano il 30 aprile, inoltre, la data di rivelazione del titolo è fissata per il 7 maggio sotto forma di trailer. Serrano in precedenza aveva affermato che la prossima rivelazione di Battlefield sarebbe avvenuta il 7 maggio e si è spinto fino a dire che la rivelazione sarebbe avvenuta alle 13:00 PT (le 21:00 italiane).

Mentre le informazioni ufficiali sul nuovo gioco di Battlefield sono difficili da ottenere, i leaker hanno anticipato cosa i fan possono aspettarsi dal gioco. Se bisogna credere ai vari rumors, il nuovo titolo potrebbe essere un gioco solo di nuova generazione e potrebbe non essere nemmeno intitolato Battlefield 6. Altre voci suggeriscono avrà una modalità battle royale, oltre a un nuovo livello di distruttibilità. Tom Henderson, leaker regolare di informazioni su Call of Duty e Battlefield, ha affermato che la distruttibilità del nuovo Battlefield consente ai giocatori di abbattere gli edifici. Nel gioco, infatti, non saranno solo i giocatori stessi a causare la distruzione, ma secondo gli ultimi rumors, Battlefield VI avrà disastri naturali che possono devastare le mappe multiplayer. L’unica notizia certa finora afferma che il titolo è ancora in fase di sviluppo e verrà lanciato a un certo punto entro la fine dell’anno, salvo eventuali ritardi.

Vi ricordiamo di prendere queste informazioni con le dovute cautele fino a quando non verrà fatto l’annuncio ufficiale. Battlefield VI è in sviluppo per piattaforme non specificate.