Forza Horizon 5: svelata l’ambientazione secondo un rumor

Emerge un rumor molto interessante sulla probabile ambientazione di Forza Horizon 5. Il nuovo racing game di casa Microsoft in realtà deve essere ancora annunciato ufficialmente (sappiamo però che un gioco della serie debutterà quest’anno) ma l’insider e giornalista Jez Corden avrebbe svelato il setting che accompagnerà i giocatori Xbox e PC per le loro gare.

Stando alle parole di Corden, Forza Horizon 5 non sarà ambientato in Giappone come si era rumoreggiato all’inizio. La location scelta dagli sviluppatori sarebbe dunque il Messico. Un’ambientazione decisamente affascinante e che rispecchierebbe la voglia da parte del team di sviluppo di cambiare costantemente. Abbiamo già avuto tre capitoli ambientati in Europa (Francia, Italia e Regno Unito) e uno in Australia. La scelta della location del continente americano sarebbe dunque in linea con la voglia di proporre qualcosa di completamente nuovo ad ogni iterazione.

Per vedere il nuovo racing game di casa Microsoft sarà necessario comunque attendere l’E3 2021. Il palco di Los Angeles, seppur virtuale, è da sempre un’ottima vetrina per la console prodotta da Redmond. Inutile dire che il titolo uscirà anche su Xbox Game Pass dal day one, una strategia da parte abbracciata dal colosso statunitense oramai da diverso tempo. Siete curiosi anche voi di scoprire il nuovo capitolo della serie?