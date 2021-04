The Legend of Heroes Hajimari no Kiseki: arriva per Switch e PC il 26 agosto

Le versioni Nintendo Switch e PC tramite Steam di The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, sviluppato da Falcom, verranno lanciate il 26 agosto in Giappone e in Asia, ha annunciato l’editore Clouded Leopard Entertainment. The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 il 27 agosto 2020 in Giappone. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Clouded Leopard Entertainment:

The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki è l’ultima puntata della serie Trails, che segna un punto di svolta verso il completamento della serie. Il titolo presenta un sistema di cross-story che consente ai giocatori di utilizzare tre diversi personaggi, raffigurando la storia da prospettive diverse all’interno della stessa sequenza temporale, oltre a 50 personaggi giocabili e ampi scenari che approfondiscono lo storia di ogni personaggio. Il titolo è anche compatibile con il principale aggiornamento Beyond the Reverie, che espande vari elementi di gioco come l’aumento del limite di livello massimo e aggiunge personaggi giocabili oltre a nuove missioni.

Storia