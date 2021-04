Lo studio Rain Games celebra il suo decimo anniversario

Rain Games oggi celebra il suo decimo anniversario! Lo studio norvegese ha iniziato il suo percorso nella game industry con il titolo platform Teslagard (disponibile su Playstation 4, Xbox ONe, Nintendo Switch e PC), di cui è stato annunciato un seguito qualche tempo fa, ma rimanendo noto anche per altri giochi comeWorld to the West e Mesmer.

Rain Games ha deciso di festeggiare con la pubblicazione di un tweet contenente un filmato di ringraziamento e le segnalazioni di alcuni sconti relativi ai suoi giochi su GoG, Humble Bundle, Steam, Nintendo eShop e PlayStation Store. Le offerte avranno inizio a partire da oggi e dureranno fino al 5 maggio. Per esempio, il già citato Teslagrad avrà uno sconto del 70% ,mentre World to the West ne avrà uno del 50%. Per quanto riguarda lo store di Xbox, invece, viene comunicato che esso otterrà la vendita in un secondo momento.

Tra i piani in programma dello studio indie norvegese rientra anche quello di fornire ai fan un’anteprima di World of Rain, oltre a quello di annunciare nuovi titoli. E noi non possiamo che gioirne! E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento!

Starting Tomorrow, we at Rain Games will celebrate ten years as a company!

To celebrate this, we will have a week with an all-out sale on our games!

For a starter, enjoy this brand new anniversary video for our games on PC!

Join the celebration!https://t.co/CAvS0EpqVy

— Rain Games (@rain_games) April 27, 2021