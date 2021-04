eFootball PES: il Napoli diventa partner ufficiale

Nel corso della giornata odierna, eFootball PES ha annunciato una nuova partnership con una squadra di Serie A. Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, sarà il Napoli il prossimo partner della popolare serie calcistica di casa Konami. L’annuncio è stato dato direttamente dal publisher e sviluppatore del team, insieme alla società che milita in Serie A.

La partnership comincerà da questa stagione, con eFootball PES che presenterà la squadra con kit e loghi ufficiali nelle versioni del videogiochi, ma non solo. Nell’accordo infatti è infatti previsto anche un cambio di nomenclatura per il centro sportivo della squadra di calcio, che diventerà SSC Napoli KONAMI Training Center a partire dal 1 luglio 2021, con una nuovissima area gaming per calciatori e ospiti.

Per quanto riguarda l’esclusività, la partnership ha inizio quest’anno con l’edizione 2021/2022 del titolo. La stagione 2022/2023 invece vedrà il Napoli esclusivo nei giochi della serie di calcio sviluppata da Konami, come accaduto con la Juventus oramai un paio d’anni fa. Un accordo molto importante, come sottolineato dalle parole di Naoki Morita, che ha parlato di grande soddisfazione da entrambe le parti.

Con questo accordo di partnership tra le nostre aziende, rafforzeremo ulteriormente la posizione di eFootball PES come videogioco definitivo per il calcio italiano. Dimostrando fiducia nei nostri piani a lungo termine, siamo onorati dal fatto che il Napoli abbia deciso di firmare questo accordo esclusivo con KONAMI

Non ci resta che lasciarvi al trailer che celebra la nuova partnership, disponibile in calce alla notizia: buona visione!