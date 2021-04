Total War Rome Remaster: pubblicati i requisiti ufficiali per PC

Creative Assembly e Feral Interactive hanno rivelato i requisiti di sistema ufficiali per PC per Total War: Rome Remaster sulla pagina di Steam. Secondo le specifiche del PC, il gioco richiede 45 GB di spazio libero su disco rigido e utilizza l’API DirectX11.

I requisiti minimi richiedono un sistema operativo Windows 10 a 64 bit (versione 1809) e un processore Intel i3 series oppure oppure un AMD FX-4000. La memoria richiesta è di 6 GB di RAM. Per la grafica è richiesta una scheda NVIDIA GTX serie 600 da 1 GB di VRAM o in alternativa un AMD HD 7000 da 1 GB di VRAM e devono essere compatibili con Intel UHD 620. Inoltre devi aver scaricato sul PC l’ultimo aggiornamento di DirectX 11. Il titolo occupa 45 GB di spazio. Inoltre i chipset grafici integrati per PC richiedono 8 GB di RAM, mentre le prestazioni stimate con impostazioni basse a 1080p permettono al gioco di girare a 30 FPS. Inoltre la frequenza dei fotogrammi può diminuire in battaglie su larga scala e ad alta intensità grafica.

Per quanto riguarda i requisiti consigliati, Total War: Rome Remaster richiede un sistema operativo Windows 10 a 64 bit (versione 20H2) e un processore Intel Core i5-4570 compatibile con Ryzen 5 1600. Inoltre sono necessari 8 GB di RAM liberi. Per la grafica, è richiesta una scheda NVIDIA Ge Force GTX 770 da 4 GB o in alternativa un AMD Radeon R9 290 da 4 GB e devi aver scaricato sul PC l’ultimo aggiornamento di DirectX 11. Il titolo occupa 45 GB di spazio, inoltre le prestazioni stimate con impostazioni alte a 1080ppermettono al titolo di girare a 60 FPS, mentre la frequenza dei fotogrammi potrebbe diminuire nelle battaglie su larga scala e ad alta intensità grafica. Total War Rome Remaster è disponibile per PC tramite Steam.