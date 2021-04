Friday the 13th The Game’s: ultimo update in arrivo

Come già sappiamo Friday the 13th The Game’s sta chiudendo i battenti. Il 4 maggio uscirà un aggiornamento finale per risolvere moltissimi bug presenti su tutte le piattaforme.

Come annunciato dallo sviluppatore, il titolo non morirà completamente. Verranno solamente disattivati i server dedicati mentre il gioco, rimarrà attivo tramite il matchmaking. La realtà è che Gun Media ha abbandonato il titolo a causa di un problema legale che lega i diritti al frinchese di Venerdi 13.

Come dichiarato nel 2018, Gun Media non poteva più fornire nuovi contenuti per Friday the 13th The Game’s, avendo anche un piano molto ambizioso per i contenuti post-lancio, che non sono mai stati realizzati.

La buona notizia è che in questo momento la casa sviluppatrice sta lavorando a un nuovo gioco e, secondo il CEO Wes Keltner sarà qualcosa di inquietante mai fatto prima.