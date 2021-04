Valorant: ora disponibile il nuovo aggiornamento

La patch di Valorant è ora disponibile e i fan possono finalmente provare la nuova mappa chiamata Breeze. L’ultima patch aggiungerà inoltre anche degli slot per allenatori nelle modalità personalizzata, oltre a diverse correzioni di bug.

Come detto in precedenza il terzo e ultimo atto dell’Episodio 2 introduce Breeze, una nuova mappa ispirata ai Caraibi. La maggior parte dei giocatori vorrà probabilmente provare la nuova mappa, rendendola disponibile solo per le partite non competitive per due settimane.

Durante questo periodo Breeze non sarà disponibile nelle code competitive, ma i giocatori possono esplorare la mappa tramite una partita personalizzata.

L’altro aggiornamento molto importante, come annunciato in precedenza, sono i slot allenatori nella modalità Torneo. Gli allenatori ora possono assistere alle partite e non potranno aiutare la propria squadra utilizzando i ping della mappa o la chat vocale/testo

Anche l’impostazione audio HRTF di Valorant ha ricevuto un leggero miglioramento e sono stati aggiunti i suoni del rilascio delle armi. Un elenco completo di queste correzioni di bug può essere trovato nelle note ufficiali sulla patch.