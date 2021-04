Razer annuncia il mouse da gaming wireless Razer Orochi V2

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Orochi V2, un mouse gaming wireless compatto e ultraleggero in grado di offrire oltre 900 ore di utilizzo da una singola batteria AA. Dotato della tecnologia Razer HyperSpeed Wireless a bassissima latenza e dei Razer Mechanical Mouse Switch di seconda generazione, Orochi V2 combina prestazioni e comfort in un design compatto, ideale per i gamer su notebook.

Per questi ultimi, il trasporto di periferiche e accessori gaming ad alte prestazioni può essere problematico, avendo a disposizione uno spazio limitato. Orochi V2 è stato pensato per offrire un mouse ad alte prestazioni talmente piccolo da stare in tasca. Il supporto multi-dispositivo Razer HyperSpeed permette di collegare il mouse e la tastiera wireless a un singolo dongle USB, consentendo di utilizzare la seconda porta USB per altri scopi.

Orochi V2 è dotato dei Razer Mechanical Mouse Switch di seconda generazione, con nuovi punti di contatto placcati in oro, meno soggetti al degrado e capaci di garantire un maggiore ciclo di vita pari a 60 milioni di clic. Inoltre, Orochi V2 dispone di piedini in 100% PTFE e un sensore ottico avanzato 5G ultra-reattivo, risultando la scelta perfetta per gli utenti laptop in cerca del miglior mouse sia per produttività che prestazioni.

Il mouse da gaming wireless è disponibile nei colori nero o bianco.