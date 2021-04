Cyberpunk 2077: disponibile l’aggiornamento 1.22

L’aggiornamento 1.22 è ora disponibile per Cyberpunk 2077 ed ecco l’elenco completo delle modifiche e correzioni aggiunte.

Il titolo è uscito alla fine dello scorso anno e il lancio del gioco era allo sfascio talmente tanto che moltissimi giocatori ancora oggi stanno chiedendo il rimborso. Ciò è dovuto principalmente al fatto che molte persone che hanno acquistato il gioco hanno sofferto di bug e altri tipi di problemi.

Per Fortuna, CD Projekt RED ha aggiornato costantemente il gioco per assicurarsi che i problemi siano finalmente risolti. Lo sviluppatore ha ora rilasciato l’aggiornamento 1.22 per tutte le piattaforme con un peso di 15 GB.

Puoi leggere le note sulla patch di seguito:

Note sulla patch

Missioni e mondo aperto

Risolto un problema in Gig: Until Death Do Us Part in cui non era possibile utilizzare l’ascensore.

Risolto un problema in Epistrophy per cui il giocatore poteva rimanere intrappolato nel garage

Risolto un problema che impediva al giocatore di aprire il telefono nell’appartamento all’inizio di New Dawn Fades .

Visivo

Risolti vari problemi relativi ai vestiti degli NPC.

UI

Risolto un problema per cui i sottotitoli non erano correttamente allineati nella lingua stabilita

Stabilità e prestazioni

Vari miglioramenti alla gestione della memoria (riduzione del numero di arresti anomali) e altre ottimizzazioni.

Prestazioni GPU migliorate per skinning e rendering.

Specifico per console

Ottimizzazioni e miglioramenti GPU ed ESRAM su Xbox One.

Miglioramenti alla gestione della memoria su PlayStation 5.

Specifico per Stadia

Non è più possibile ottenere un blocco software nel menu delle associazioni di tasti se una tastiera non è disponibile

Se vuoi saperne di più sulla patch, puoi visitare il sito web ufficiale del gioco. Cyberpunk 2077 è ora disponibile per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Una versione del gioco su PS5 e Xbox Series X / S uscirà entro la fine dell’anno.