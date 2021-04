Fallout 76: l’update “Pronti e Carichi” è disponibile su PC e console

“Pronti e carichi”, il più recente aggiornamento gratuito per Fallout 76, è disponibile per tutti i giocatori. L’aggiornamento dà il via alla stagione 4 con un nuovissimo tavoliere a tema Armor Ace e introduce funzionalità attesissime dalla community, tra cui dotazioni S.P.E.C.I.A.L. e slot per C.A.M.P., un’espansione delle operazioni giornaliere e ulteriori miglioramenti generali.

Una delle richieste più frequenti della community è diventata realtà. Le dotazioni S.P.E.C.I.A.L. permettono di ripristinare completamente i parametri S.P.E.C.I.A.L. di un personaggio in tempo reale consentendo di creare una build diversa in modo estremamente rapido. A partire dal livello 25, i giocatori possono creare e salvare assegnazioni di punti S.P.E.C.I.A.L. e di carte Talento personalizzate, e scambiarle con facilità. È sufficiente visitare le obliteratrici per scambiare le dotazioni o modificare le carte Talento e i punti S.P.E.C.I.A.L. L’obliteratrice può essere costruita nel C.A.M.P. oppure basta trovarne una nelle stazioni ferroviarie dell’Appalachia, per apportare modifiche nel corso di un’avventura. È possibile avere fino a due dotazioni S.P.E.C.I.A.L. per personaggio.

La stagione 4 inizia oggi con un nuovo tabellone e 100 gradi da raggiungere. Completando quest, sfide ed eventi i giocatori avanzeranno sul tabellone e seguiranno Armor Ace mentre si imbarca in una nuova avventura stagionale rivendicando un sacco di ricompense lungo la strada. Questa nuova stagione porterà con sé oggetti nuovi di zecca come manichini, distintivi girino, Nuka-Shine Zero e Tonico Peso Plus. Ci saranno anche nuove skin per armatura atomica e armi, nuovi oggetti per il C.A.M.P. e nuovi completi.