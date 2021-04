The Last of Us: arrivano i primi dettagli sulla trama per la parte 3

Il pluripremiato e gioco dell’Anno, ossia The Last of Us Part 2, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi in esclusiva su PlayStation 4, ha conquistato una grossa fetta di giocatori, grazie al quale ha ottenuto il riconoscimento dell’opera videoludica con più premi assegnati nell’intera storia dei videogiochi, eppure, nel corso della giornata odierna, sono già arrivati i primi dettagli succosi sul prossimo ed atteso capitolo targato Naughty Dog.

Anche se non è attualmente in fase di sviluppo, il Creative Director di Naughty Dog, ossia Neil Druckmann, ha recentemente fatto sapere in un recente podcast su IGN, che lui insieme al co-sceneggiatore Halley Gross sono al lavoro sulla trama. Ecco le dichiarazioni di Druckmann:

Halley Gross ed io abbiamo scritto una bozza per una storia, che non stiamo realizzando, ma spero che un giorno possa vedere la luce – che esplora un po’ quello che succede dopo questo gioco. Internamente, ci sono state discussioni su The Last of Us Part 3. Alla fine, però, si riduce a quanto lavoro è richiesto. Questi giochi richiedono così tanto per essere realizzati. Ci ho pensato per sette anni, tra quando è uscito l’ultimo gioco e quando è uscito questo. Vuoi essere sicuro di essere entusiasta dell’idea che hai, che ti sembra una sfida. Ora abbiamo avuto due giochi che credo parlino di qualcosa di universale, oltre a raccontare una storia molto personale per questi personaggi. Con un gioco, non c’è un modello di ciò che è un franchise. Con due giochi, ora inizia ad esserci uno schema, ora sento che ci sono alcuni temi strutturali e tematici a cui ci si deve attenere se si fa un terzo gioco.

Dopo aver finito uno dei nostri grandi titoli, ci prendiamo molto tempo per esplorare diverse idee, sia che si tratti di Last of Us 3, sia che si tratti di qualcosa di nuovo, sia che ci sia qualche vecchio franchise a cui vogliamo tornare. Mi piace esplorare a fondo tutte queste idee e poi guardare, tipo: ok, abbiamo tutte queste idee davanti a noi. Come studio, su cosa vogliamo impegnarci? Perché è un impegno enorme – monetario, tempo, passione, talento, quindi pensi a tutti i costi di opportunità che ne derivano.