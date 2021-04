Returnal si mostra nello spettacolare trailer di lancio

Sony Interactive Entertainment insieme ad Housemarque hanno da poco pubblicato il trailer di lancio per l’attesa esclusiva PlayStation 5, ossia Returnal, che sarà disponibile sugli scaffali dei negozi dal 30 Aprile 2021. Ebbene, la clip video in questione mostra nuovamente cosa attenderà i giocatori in questa nuova e inquietante avventura che attenderà la protagonista del gioco: Selene.

Ecco qualche dettaglio in più sul gioco: