Fist of the North Star Legends ReVive: trailer dell’evento con Street Fighter

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’arrivo di un evento collaborativo tra il titolo per dispositivi mobile (iOS e Android) FIST OF THE NORTH STAR LEGENDS ReVIVE e Street Fighter. Oggi SEGA ha pubblicato un trailer relativo proprio a questo evento, che potete vedere in fondo alla notizia e che mostra Ken Shiro combattere contro Ryu. Partirà il 29 aprile e durerà fino al 20 maggio.

Includerà quattro personaggi dello storico picchiaduro Capcom: Ryu, M. Bison e Chun-Li Come UR e Sakura come SR.

Qui sotto potete vedere il trailer, nel sito ufficiale potete vedere ulteriori dettagli sui personaggi dell’evento.