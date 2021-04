The Sinking City: disponibile anche su Xbox Series

Uscito nel 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e poi a febbraio di questo 2021 su PlayStation 5, da oggi The Sinking City è disponibile anche su Xbox Series X/S.

L’horror sviluppato e pubblicato da Frogwares ispirato alle opere di Lovecraft arriva dunque oggi anche sulla nuova console Microsoft, con i 4k e i 60 FPS, i caricamenti più rapidi e miglioramenti della visuale.

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato sul profilo ufficiale del gioco, con annesso trailer per l’uscita su Xbox Series X/S.

The Sinking City is out now on Xbox Series X|S! Experience the eldritch horrors in 4K at a smooth 60FPS, with rapid load times and upgraded visuals.

Get the game here: https://t.co/ITz0SylTBR pic.twitter.com/rYTcsv3jBT

— The Sinking City (@thesinkingcity) April 28, 2021