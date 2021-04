Destruction AllStars: trailer e panoramica della stagione 1

George Rule, community manager di Lucid Games parla, attraverso il PlayStation Blog, della stagione 1 di Destruction AllStars, “Hotshots”, in arrivo sul titolo in esclusiva PlayStation 5. La stagione porterà diverse novità nel gioco, un nuovo personaggio, Alba, e un pass. Ma arriverà anche la modalità foto e, a circa metà della stagione, una nuova modalità, Blitz. In fondo alla notizia potete vedere il nuovo trailer della stagione 1.

Stagione 1

Mancano poche settimane al lancio della prima stagione di Destruction AllStars. Le stagioni consentono al team di mettere nuovi contenuti di gioco per tutti i giocatori, oltre a nuovi elementi cosmetici per permettervi di personalizzare gli AllStars e riflettere meglio la personalità.

Nuovo personaggio – Alba

Alba è una veterana di Destruction AllStars che ritorna al mondo delle competizioni dopo diversi anni di assenza. È un’agguerrita concorrente proveniente dalla Scozia che porta nell’arena molta determinazione e un’armatura da battaglia high-tech.

La sua abilità a piedi, ovvero il breaker del personaggio, evoca dei blocchi sul terreno di fronte a sé. Questi blocchi sono chiamati Bulwark, e agiscono nello stesso modo in cui agiscono i blocchi nell’arena: sono oggetti inamovibili che impediscono fisicamente ai concorrenti di passare. La possibilità di utilizzare questi Bulwark ovunque all’interno dell’arena conferisce il vantaggio tattico di interrompere la corsa dei giocatori avversari o di proteggersi da un veicolo in arrivo quando si è a piedi.

Il suo veicolo speciale, Claymore, funziona in maniera leggermente diversa da tutti gli altri veicoli di Destruction AllStars. Invece di uno schianto che spinge il veicolo nella direzione scelta (avanti, sinistra o destra), Claymore dispiega un raggio laser che spazza e danneggia gli AllStars e i veicoli nella sua area di effetto. Questi raggi possono essere dispiegati tatticamente quando ci si avvicina a un giocatore nemico, o in risposta a un veicolo speciale nemico in avvicinamento.

Allstar Pass

Il nuovo AllStar Pass è in arrivo per Destruction AllStars, a partire dalla Stagione 1: Hotshots. L’AllStar Pass consente ai giocatori di ottenere elementi cosmetici del multigiocatore online, indipendentemente da come scelgono di giocare.

L’AllStar Pass avrà 100 livelli da sbloccare, con alcuni oggetti disponibili per tutti i giocatori e un livello premium che può essere acquistato per 1000 Punti Distruzione.

Il livello premium dell’AllStar Pass e la Serie sfida di Alba sono gli unici contenuti a pagamento della Stagione 1: Hotshots

Modalità foto

Poche settimane dopo il lancio della Stagione 1, in Destruction AllStars verrà introdotta la Modalità Foto. Sarà disponibile in tutte le attività per giocatore singolo: potrete mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento ed entrare in free-cam per cercare l’inquadratura perfetta per ogni incidente, scontro o posa. Una volta trovato lo scatto perfetto, potrete applicare una varietà di sticker, cornici e filtri per migliorare l’immagine.

Nuova Modalità – Blitz

Si tratta di una modalità nuova di zecca per Destruction AllStars, che arriverà circa a metà della Stagione 1. Questa modalità è stata pensata per mostrare davvero cosa significa il gioco di squadra nel nostro gioco. Nella sua essenza, Blitz è un’evoluzione di Caos (la versione del deathmatch standard) tra quattro squadre da tre AllStars ciascuna. Tuttavia, a differenza di una partita di Caos, Blitz è composto da round brevi, intensi e pieni di adrenalina. La prima squadra a raggiungere un determinato punteggio vince il round. Vincendo il numero di round stabilito, si vince la partita.