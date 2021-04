Metro Exodus Enhanced Edition: svelata la data d’uscita per PC

Poco più di due mesi fa, vi anticipammo della decisione da parte della talentuosa 4A Games, casa sviluppatrice della celebre saga tratta dall’omonimo scritto best-seller Metro, di portare l’ultimo Metro Exodus sulla next-gen, sotto il nome di Metro Exodus Enhanced Edition.

Ad oggi siamo finalmente venuti a conoscenza della data d’uscita della nuova versione per quanto riguarda la piattaforma PC. Acquistabile tramite Steam, GOG, Epic Games e Microsoft Store e gratuita per i già possessori dell’originale, sarà disponibile a brevissimo, si parla infatti del 6 maggio.

Tra le migliorie tecniche di un titolo già graficamente impressionante, troviamo la tecnologia ray-tracing, supporto al DLSS 2.0, milgioramenti all’illuminazione globale. Tutte le fonti di luce saranno completamente in ray-tracing. Data la richiesta di potenza al livello di GPU, 4A Games ha deciso di pubblicare la release come standalone, visto che servirà necessariamente una GPU che supporti il ray-tracing. La funzione AMD Super Resolution non sarà purtroppo supportata, non essendo compatibile con le tecniche di rendering del team.

Tuttavia, abbiamo implementato la nostra tecnologia basata sulla ricostruzione temporale che fornisce nativamente gli stessi o migliori vantaggi di qualità dell’immagine per tutti gli hardware.

Attendendo Metro Exodus Enhanced Edition anche per PS5 e Xbox Series X|S, tutt’oggi sprovviste di data d’uscita, l’originale è attualmente disponibile su Xbox One PS4, PC, Stadia e Amazon Luna.