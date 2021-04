Disgaea 6 Defiance of Destiny: ora disponibile in Giappone il terzo pacchetto DLC

Nippon Ichi Software ha reso finalmente disponibile il terzo pacchetto di personaggi giocabili per lo strategico RPG Disgaea 6 Defiance of Destiny in Giappone. Tra i nuovi personaggi, ritroviamo Fuka Kazamatsuri e Desco da Disgaea 4 A Promise Unforgotten e Killia e Usalia da Disgaea 5 Alliance of Vengeance.

Proprio come il precedente pacchetto di personaggi, questo non si discosta troppo dal modus operandi del team di sviluppo.

Disgaea 6 Defiance of Destiny è attualmente disponibile in Giappone per PS4 e Nintendo Switch, ma arriveà anche in Nord America ed Europa nel corso dell’estate, esattamente il 29 giugno, proprio come con ogni probabilità, vedremo arrivare anche i vari pacchetti DLC.