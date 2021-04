Samsung svela i nuovi Galaxy Book e Galaxy Book Pro

Samsung è lieta di presentare quest’oggi la nuova linea di notebook Galaxy Book, nato con alte performance, design premium e ultrasottile e ovviamente dotato delle migliori e le più all’avanguardia tecnologie hardware e software.

La linea garantisce la massima comodità d’uso anche in movimento, adattandosi alle attività quotidiane degli utenti, ovunque si trovino. Galaxy Book presenta un potente processore Intel Core di undicesima generazione, che offre velocità senza pari e capacità grafiche strabilianti, in grado di rendere l’esperienza d’uso veloce, fluida e facile. Il nuovo dispositivo è progettato per offrire un’esperienza connessa all’interno dell’ecosistema Samsung Galaxy, così da passare da un dispositivo Galaxy all’altro senza interruzioni, assicurando che lavorino insieme nel migliore dei modi.

In un momento come quello attuale, dove la possibilità di comunicare rimanendo sempre connessi giocano un ruolo fondamentale, Samsung si impegna nel fornire ai consumatori un dispositivo elegante, in grado di combinare alti livelli di portabilità e potenza che possano essere funzionali tutto il giorno, ogni giorno. Galaxy Book è un dispositivo portatile, che offre agli utenti un design premium, connettività e prestazioni potenti, tutto a un prezzo accessibile.



Con uno spessore di 15,4 mm e un peso di 1,59 kg, Samsung Galaxy Book è sottile e leggero, caratteristiche perfette per la portabilità. Il corpo in alluminio conferisce rigidità e durabilità al prodotto e l’elegante finitura premium è disponibile in due colori, Mystic Blue e Mystic Silver. Inoltre, una cornice ultrasottile da 5,4 mm crea uno sfondo immersivo per i giochi, lo streaming e la navigazione in Internet.

Samsung Galaxy Book è dotato di una batteria da 54Wh, che garantisce la libertà di lavorare senza preoccupazioni. Inoltre, il caricabatterie USB-C da 65W permette di ricaricare ogni dispositivo dell’ecosistema Galaxy con un unico cavo. Infine, la funzione di Cancellazione Intelligente del Rumore (INC), che esclude i rumori ambientali dal microfono, permette di essere sempre sentiti con estrema chiarezza. Samsung Galaxy Book offre il supporto necessario per ogni ambiente di lavoro, in qualunque occasione.

Samsung Galaxy Book sarà disponibile in Italia a partire da metà maggio a un prezzo di partenza di 709€, nelle colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver. Passando alla linea Pro, disegnati per ottimizzare la produttività, abilitare esperienze di intrattenimento sbalorditive e potenziare la creatività, la serie Galaxy Book Pro presenta innovazioni mobile all’avanguardia, come gli splendidi display AMOLED e un design estremamente compatto.

Per la serie Galaxy Book Pro, Samsung ha abbracciato nuove possibilità di open collaboration, lavorando insieme a partner di spessore come Microsoft e Intel per dar vita a un nuovo approccio al mobile computing, che vede la collaborazione fluida tra sistemi operativi PC e smartphone, senza sacrificare la portabilità.

Nel corso degli ultimi dieci anni, Samsung ha introdotto sul mercato innumerevoli esperienze mobile entusiasmanti: nuove soluzioni hardware e software, nuovi modi per aiutare le persone a rimanere connesse e per garantire loro la libertà necessaria per vivere appieno la propria vita. La nuova serie Galaxy Book offre una vera esperienza di mobile computing per il nuovo mondo connesso, garantendo potenza e portabilità, connettività senza limiti e un accesso privilegiato a tutto l’ecosistema Galaxy.

Galaxy Book Pro 360 e Galaxy Book Pro sono stati progettati per adattarsi alle esigenze e alle abitudini dei moderni consumatori mobile-first, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’uso quotidiano, rendendola più fluida e intuitiva che mai. I nuovi PC sono ad oggi i più maneggevoli di tutta la gamma Samsung Galaxy Book, con un peso di soli 0,87kg e uno spessore di 11,2mm per il Galaxy Book Pro da 13’’.

La durata della batteria è fondamentale per la mobilità e i nuovi Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 sono pensati per arrivare a fine giornata. Grazie alla batteria a lunga durata, raramente sarà necessario prendersi una pausa per cercare la presa più vicina. Tuttavia, all’occorrenza, la serie Galaxy Book Pro potrà essere caricata tramite un adattatore USB-C sfruttando la ricarica veloce a 65W.

La serie Galaxy Book Pro vanta hardware di nuova generazione, integrando il processore Intel Core di undicesima generazione e la scheda grafica Intel Iris Xe. I nuovi PC sono certificati per la piattaforma Intel Evo, garantendo un bilanciamento unico tra potenza, immagini immersive, connettività always-on e batteria a lunga durata.

Con Galaxy Book, Samsung porta sul mercato alcuni dei migliori dispositivi Intel EVO, introducendo un nuovo standard per il mondo dei PC.

La confezione del Galaxy Book Pro 360 include una S Pen migliorata11, 2,2 volte più spessa per un’esperienza di scrittura più realistica. Questo strumento apprezzato dagli utenti è perfetto per prendere appunti durante le lezioni e i meeting più importanti, o per liberare la propria creatività nel tempo libero. L’app Clip Studio Paint precaricata offre diverse opzioni professionali per il pennello che simulano l’esperienza reale di disegno, mentre PENUP permette di creare video time-lapse dell’ultimo sketch e condividerli con la propria community.

I dispositivi Galaxy sono ora più connessi all’interno dell’ecosistema. La connessione Easy Bluetooth connette immediatamente i Galaxy Buds alla serie Galaxy Book Pro, così che non sia necessario cambiare le impostazioni Bluetooth tra un dispositivo e l’altro. Con Galaxy Book Smart Switch è possibile trasferire in modo rapido foto, film, file, app e persino le impostazioni da un PC Windows alla serie Galaxy Book Pro, in modo che sia subito pronto all’uso.

Quick Share per la serie Galaxy Book Pro consente di condividere contenuti tra i dispositivi Galaxy o con compagni di studio e colleghi di lavoro in pochi clic. È sufficiente spostare tramite drag and drop file e contenuti tra il Galaxy Book e lo smartphone Galaxy per ottenere un trasferimento quasi istantaneo. Inoltre, con la sincronizzazione automatica di Samsung Notes tra i dispositivi Galaxy, è possibile prendere appunti e visualizzarli su qualsiasi altro dispositivo, ogni volta che si ha un’ispirazione creativa.

Galaxy Book Pro 360 è disponibile a partire da oggi a un prezzo di partenza di 1,399€ nella colorazione Mystic Silver e Mystic Navy. La disponibilità di Galaxy Book Pro 360 nella versione 5G in Italia è prevista a partire da agosto. Galaxy Book Pro è già disponibile a un prezzo di partenza di 1,159€ in Mystic Blue e Mystic Silver. Per maggiori informazioni, vi basterà andare sul sito ufficiale. Infine, qui sotto potrete trovare le immagini della nuova linea di PC da parte del colosso coreano.