PlayStation Plus: annunciati ufficialmente i titoli di maggio

Piuttosto puntuale come sempre, Sony ha finalmente svelato i suoi titoli gratuiti in arrivo per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Ovviamente, la promozione include sia titoli per PS5 che per PS4. A questo giro, i titoli saranno i seguenti: Wreckfest su PlayStation 5 e Battlefield V e Stranded Deep su PlayStation 4.

Wreckfest

Schianti epici, lotte testa a testa sulla linea del traguardo e nuovi modi di contorcere le lamiere. Sono gli irripetibili momenti che è possibile vivere solo in Wreckfest, grazie alla realistica simulazione della fisica realizzata dal leggendario team di sviluppo Bugbear, autori anche di FlatOut 1 e 2!

Brucia battistrada e distruggi lamiere nel parco giochi definitivo per le quattro ruote!

Wreckfest offre un’infinità di aggiornamenti e opzioni di personalizzazione. Che ti stia preparando per il prossimo demolition derby con paraurti rinforzati, roll-bar, listelli laterali e altro, o che la tua auto debba affrontare una gara Banger con nuovi ricambi motore come filtri dell’aria, alberi a camme, impianti di alimentazione e via discorrendo, Wreckfest si presenta come il miglior gioco di combattimento motoristico esistente al mondo.

Stranded Deep

Assumi il ruolo di un sopravvissuto a un incidente aereo bloccato da qualche parte nell’Oceano Pacifico. Arriva faccia a faccia con alcuni degli scenari più pericolosi e mortali che si tradurrà in un’esperienza diversa ogni volta che giochi. Raccogli. Scopri. Sopravvivi.

All’indomani di un misterioso incidente aereo, sei bloccato nella vasta distesa dell’Oceano Pacifico. Da solo, senza alcun mezzo per chiedere aiuto, devi fare il possibile per sopravvivere.

Esplora sott’acqua e sulla terra mentre vai a caccia di rifornimenti per creare gli strumenti, le armi e il riparo di cui avrai bisogno per rimanere in vita. Rimani vigile: la fame, la sete, l’esposizione e le creature pericolose del Pacifico cospirano contro di voi come coraggiosi elementi infidi. Vivi abbastanza a lungo, rimani vivo!

Battlefield V

Questa è l’esperienza definitiva di Battlefield V. Partecipa al più grande conflitto della storia con l’arsenale completo di armi, veicoli e gadget, a cui si aggiungono i migliori contenuti di personalizzazione delle prime due annate.

I giochi sopra descritti saranno disponibili al download a partire dal 4 maggio e fino al 31 dello stesso mese. Ripetiamo che, per usufruire della promozione, come sempre, si dovrà necessariamente essere sottoscritti al servizio PlayStation Plus di Sony. Cosa ne pensate dei giochi in arrivo? Fatecelo sapere nei commenti!